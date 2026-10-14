Жители двух улиц в Рязани остались без отопления на неделю из-за ремонта теплосетей

На улице Бирюзова, дом 29, корпус 1, продолжается ремонт теплосетей, начатый Московским участком тепловых сетей. Изначально планировалось, что работы будут выполнены в кратчайшие сроки, однако ситуация оказалась сложнее.

В коммунальном предприятии пояснили, что проведение ремонта затрудняется из-за плотной застройки подземного пространства. В зоне проведения работ проходят другие инженерные коммуникации, что требует дополнительных мер предосторожности. Для обеспечения безопасности и предотвращения повреждения соседних сетей, коммунальщикам необходимо было получить дополнительные согласования. Это, в свою очередь, привело к увеличению сроков ремонта.

Пока специалисты устраняют повреждение, жители нескольких многоквартирных домов остаются без отопления. В список отключенных адресов входят:

улица Бирюзова: дома 29, 29, корпус 1;

улица Интернациональная: дома 25, 25, корпус 1, а также 26, корпус 1.

По прогнозам специалистов, ремонтные работы будут завершены в течение недели. После завершения ремонта отопление будет восстановлено в квартирах указанных домов.