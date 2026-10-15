В Рязани началось уничтожение обломков сбитых беспилотников

Жителей Рязани просят сохранять спокойствие в связи с плановыми работами по уничтожению обломков беспилотных летательных аппаратов, которые будут проводиться сегодня и завтра, 15 и 16 октября.

Напомним о категорических запретах при обнаружении фрагментов БПЛА. Подходить к обломкам строго запрещено. Также нельзя пользоваться мобильной связью в непосредственной близости от места падения, так как это может спровоцировать детонацию.

При обнаружении фрагментов необходимо немедленно отойти от них на расстояние не менее 100 метров и незамедлительно сообщить о находке в экстренные службы по единому номеру 112.

Напомним, что 15 октября Рязанская область подверглась масштабной атаке беспилотников. В результате падения обломков на территории Рязанского нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано.

В целях обеспечения максимальной безопасности власти приняли решение временно отменить занятия в школах и детских садах двух районов города Рязани.

По данным Минобороны России, с 4:00 до 7:00 российские военные перехватили и уничтожили четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 69 беспилотников самолетного типа.

В министерстве заявили, что для отражения атаки задействовали зенитные ракетные войска, истребительную и армейскую авиацию, а также мобильные огневые группы.

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