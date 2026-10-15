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Общество

Уполномоченный по правам человека помогла рязанке избавиться от камеры, установленной соседом для слежки

Анастасия Мериакри
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Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина помогла восстановить права женщины, подвергшейся незаконной слежке. Причина обращения — бездействие правоохранительных органов, которые не смогли защитить гражданку от противоправных действий соседа.

Женщина обратилась к омбудсмену, жалуясь на неэффективные проверки по ее обращениям в полицию. Она сообщила, что сосед установил камеру у ее дома, которая круглосуточно записывала видео и аудио, нарушая ее право на частную жизнь. Несмотря на неоднократные обращения, власти не предприняли необходимых мер.

Наталья Епихина направила запрос в прокуратуру с требованием проверить факты и восстановить права женщины.

Прокуратура провела проверку и обнаружила, что предыдущие решения не соответствовали закону. В результате нарушений было внесено представление об их устранении, а незаконные решения отменены.

После рассмотрения жалобы права женщины были полностью восстановлены, что прекратило незаконное наблюдение и защитило ее право на частную жизнь.

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