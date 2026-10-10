Фото Рязанской городской Думы
Общество

В Рязани стартовал международный фестиваль «Наука 0+»

Олеся Чугунова
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9 октября в РГУ имени С.А. Есенина прошла торжественная церемония открытия Международного фестиваля «Наука 0+». Среди гостей мероприятия были глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, депутат Рязанской областной Думы Роман Иголкин, ректор вуза Дмитрий Боков и начальник управления образования и молодежной политики администрации города Татьяна Сарычева.

«Научный фестиваль проводится в нашем городе уже в 11-ый раз и играет важную роль в популяризации деятельности ученых, в привлечении в эту сферу талантливой молодежи. За прошедшие годы фестиваль, его творческая атмосфера и увлекательные эксперименты помогли многим рязанским подросткам найти сферу увлечения, записаться в городские кружки и секции; а выпускникам – определиться с выбором профессионального пути, обрести друзей и единомышленников. Желаю каждому участнику получить полезные знания, новые идеи и яркие впечатления!» – обратилась к собравшимся Татьяна Панфилова.

РГУ имени С.А. Есенина выступает региональной площадкой Международного фестиваля «Наука 0+», который продлится в городе до 10 октября. Для участников подготовят около 60 научных станций по естественно-научным, физико-математическим, техническим, гуманитарным и общественным направлениям. В программе – интерактивные выставки, научные шоу, увлекательные эксперименты, экскурсии и астрономические наблюдения, а также показ научно-популярных фильмов. Кроме того, в рамках фестиваля состоится открытая встреча руководителей методических объединений по истории и обществознанию на тему «Актуальные вопросы историко-обществоведческого образования в школе».

Возрастное ограничение 0+.

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