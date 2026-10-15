Климатолог заговорил о возможном «ядерном похолодании» и ледяном кошмаре в Европе

Глобальное потепление запускает опасные процессы. Тают льды Гренландии, это меняет картину течений и структуру воды мировых океанов. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал биофизик и климатолог Алексей Карнаухов, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН.

Европе грозит резкое похолодание

По словам Карнаухова, картина течений уже нарушалась в прошлом. Она может нарушиться и в ближайшем будущем из-за глобального потепления.

«Изменение картины течения может произойти в течение 20–30 лет, — считает учёный. — И привести к тому, что средняя температура в Европе и в европейской части России понизится градусов на 20–25».

Гольфстрим ослабевает

Большую роль в изменении климата играет Гольфстрим. Учёный отмечает: течение уже ослабевает, что становится заметно многим.

«Гольфстрим становится немножко другой, он отклоняется, он медленнее в некоторых местах течёт, там происходит замена воды, — пояснил Карнаухов. — Например, в североатлантическом течении раньше была в основном вода Гольфстрима, то сейчас это вода Лабрадорского течения».

Вулканы и ядерная война

Климат меняется и из-за вулканической активности. Спровоцировать перераспределение тепла может и ядерная война.

«Грубо говоря, в тропиках станет жарче, а в европейской части России и во всей остальной Европе станет холоднее, — объяснил эксперт. — Просто перераспределится тепло. Но в Москве станет просто очень холодно».

Карнаухов предупредил: если завтра проснётся крупный вулкан, температура на Земле опустится на 1,5–1 градус. Такое извержение может спровоцировать перестройку течения. А ядерная война вызовет ядерное похолодание.