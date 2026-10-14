В Европейской части России необычным образом схлестнулись три времени года

В среду, 14 октября, на Европейской территории России схлестнулись три времени года. На это обратил внимание метеоролог Евгений Тишковец. В своём блоге он пишет: на юге и юго-востоке царит настоящее лето, на севере установилась зима. В Центральной России и в Черноземье — осень.

На Урале, большей части Западной Сибири, в Волго-Вятском регионе, Среднем и Нижнем Поволжье раскинулись владения погожего антициклона. Его центр — над Югрой.

Где пройдут самые сильные дожди

Самые интенсивные ливни, как обращает внимание Тишковец, прошумят в зоне застрявшего в Центральной России холодного атмосферного фронта. Он обрушит на квадратный метр земли до 15–25 мм осадков. А в отдельных приграничных районах Курской области — до 40–45 мм. Это почти месячная норма.

В смешанное агрегатное состояние осадки будут переходить в Мурманской и Архангельской областях.

Какая температура ждёт регионы

Температурный фон, по словам метеоролога, в регионах будет разным. Юг, юго-восток и восток окажутся в зоне аномального тепла. На северо-западе показания термометров будут соответствовать норме климата.

На севере ожидается +1…+6, только в Коми до +6…+11. В средней полосе на севере также от +6 до +11. В Черноземье потеплеет до +17…+22. В Оренбуржье и на юге местами столбики термометров поднимутся до +21…+26 градусов. Как отмечает Евгений Тишковец, там тепло будет бить многолетние рекорды.

Москва и Рязань под властью облаков

В столице и в соседних регионах, в том числе в Рязанской области, держится около 9-10 градусов тепла. Облака на 100% закрывают небосвод. Нижняя кромка — 210 метров, местами идёт слабый дождь. Видимость сейчас составляет 9 км. Ветер северо-западный, 3 м/с.

В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится волновым атмосферным фронтом. В Москве сохранится пасмурная погода. Временами дожди — выпадет до 12 литров дождевой воды на метр квадратный.

Максимальная температура воздуха составит +7…+10. Такие показатели, как обращает внимание Тишковец, соответствует климатической норме октября.