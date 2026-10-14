Фото: freepik.com
Погода

В Европейской части России необычным образом схлестнулись три времени года

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В среду, 14 октября, на Европейской территории России схлестнулись три времени года. На это обратил внимание метеоролог Евгений Тишковец. В своём блоге он пишет: на юге и юго-востоке царит настоящее лето, на севере установилась зима. В Центральной России и в Черноземье — осень.

На Урале, большей части Западной Сибири, в Волго-Вятском регионе, Среднем и Нижнем Поволжье раскинулись владения погожего антициклона. Его центр — над Югрой.

Где пройдут самые сильные дожди

Самые интенсивные ливни, как обращает внимание Тишковец, прошумят в зоне застрявшего в Центральной России холодного атмосферного фронта. Он обрушит на квадратный метр земли до 15–25 мм осадков. А в отдельных приграничных районах Курской области — до 40–45 мм. Это почти месячная норма.

В смешанное агрегатное состояние осадки будут переходить в Мурманской и Архангельской областях.

Какая температура ждёт регионы

Температурный фон, по словам метеоролога, в регионах будет разным. Юг, юго-восток и восток окажутся в зоне аномального тепла. На северо-западе показания термометров будут соответствовать норме климата.

На севере ожидается +1…+6, только в Коми до +6…+11. В средней полосе на севере также от +6 до +11. В Черноземье потеплеет до +17…+22. В Оренбуржье и на юге местами столбики термометров поднимутся до +21…+26 градусов. Как отмечает Евгений Тишковец, там тепло будет бить многолетние рекорды.

Москва и Рязань под властью облаков

В столице и в соседних регионах, в том числе в Рязанской области, держится около 9-10 градусов тепла. Облака на 100% закрывают небосвод. Нижняя кромка — 210 метров, местами идёт слабый дождь. Видимость сейчас составляет 9 км. Ветер северо-западный, 3 м/с.

В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится волновым атмосферным фронтом. В Москве сохранится пасмурная погода. Временами дожди — выпадет до 12 литров дождевой воды на метр квадратный.

Максимальная температура воздуха составит +7…+10. Такие показатели, как обращает внимание Тишковец, соответствует климатической норме октября.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Финансовый эксперт объяснил, как защитить сбережения при атаках на дата‑центры
Следующая статья
НТВ раскрыл дату премьеры и сюжет третьего сезона «Тверской»
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Интересное

Если на Покров не снег, а тепло: какие события сулит главная примета праздника 14 октября

Нет снега на Покров: примета предупреждает о том, сколько ждать зиму. Главные поверья 14 октября.
Интересное

Ванга про 2027 год: крах Запада и особый путь у России

В Сети гремит это пророчество Ванги. Следующий год претендует на звание поворотного.
Новости России

В Москве школьницу по очереди растлевали брат, сосед и отчим

Школьницу из Москвы растлевали сводный брат, сосед по даче...
Политика

В США назвали четырех кандидатов на смену Зеленскому

Главный соперник действующего президента — бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
Новости России

Названа награда для бойца после дуэли с грузинском наемником на ножах

Замкомандира штурмового взвода 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки...
Темы
Интересное

То, о чём говорил Жириновский 30 лет назад, с устрашающей скоростью сбывается сейчас

Анастасия Боцан-Харченко назвала прогнозы Жириновского, которые подтвердились. Украина, изоляция России и Ближний Восток.
Интересное

«Белорусская Ванга» Федора предсказала огонь с неба и эпидемию безумия

Зловещее прочество старицы Федоры обсуждают в Сети. Дата снова называется, но обещают — случится очень скоро.
Интересное

Если на Покров не снег, а тепло: какие события сулит главная примета праздника 14 октября

Нет снега на Покров: примета предупреждает о том, сколько ждать зиму. Главные поверья 14 октября.
Интересное

Ванга про 2027 год: крах Запада и особый путь у России

В Сети гремит это пророчество Ванги. Следующий год претендует на звание поворотного.
Интересное

В Сети вспоминают пророчества Серафима Саровского и Иоанна Кронштадтского о судьбе России

Что предсказали два почитаемых русских святых? Крушение монархии, гонения на веру и будущее возрождение страны.
Интересное

Зеленский пошёл против Трампа, это — часть скорбного пророчества донецкого старца

Конфликт Зеленского и Трампа набирает обороты. Вспоминается пророчество старца Зосимы: «Американцы будут бомбить Киев».
Общество

Рязанская лига КВН просит поддержать проект «Пространство добрых дел»

Его запустил ТТО «АМИК», чтобы участники игры могли не только шутить, но и помогать другим.
Интересное

Из секретного конверта КГБ с пророчеством Мессинга узнали всю правду про 2030 год

«Конверт с печатью Брежнева»: что предсказал Мессинг о России и мире. Орёл, дракон, медведь и те, кто владеет золотом решат судьбу мира.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье