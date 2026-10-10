Рязанский боксёр завоевал бронзу первенства Европы в Черногории

В черногорском городе Будва продолжается первенство Европы по боксу среди спортсменов 15–16 лет. В этом году на ринг вышли 473 участника из 40 стран континента.

В составе сборной России отличился рязанский атлет Степан Демьянов, выступавший в весовой категории до 50 килограммов. Боксёр продемонстрировал отличную технику: сначала он взял верх над греком Димитриосом Стеропулосом, а затем переиграл ирландца Пэта Стоукса.

Однако в полуфинальном поединке рязанцу противостоял сильный соперник из Румынии Александр Бутан. Уступив ему, Степан Демьянов был удостоен бронзовой награды турнира.