Более 1,2 тысячи рязанцев обратились в ОКБ за неделю

В период со 2 по 8 октября в приемное отделение Рязанской областной клинической больницы поступило 1208 человек. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Большинство обратившихся были госпитализированы в плановом порядке (466 человек). Еще 369 рязанцам оказали амбулаторную помощь, а 373 пациента нуждались в экстренной госпитализации. Кроме того, одного человека доставили в больницу с помощью санавиации.

Чаще всего жители региона обращались в ОКБ с инсультами, инфарктами, переломами и черепно-мозговыми травмами. В список распространенных причин также вошли аппендицит, язва и гастрит.