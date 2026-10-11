Изображение от freepik
Общество

Рязанский ЗАГС показал свадьбы, сыгранные за прошедшую неделю

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Главное управление ЗАГС Рязанской области опубликовало фотографии пар, которые официально оформили отношения за прошедшую неделю.

Среди них — пять пар, связавших себя узами брака в красивую зеркальную дату 10.10.2026. Сотрудники ведомства отметили, что октябрь на Руси традиционно называют «свадебником», а союзы, заключённые в золотую осень, всегда считались самыми крепкими. «Пусть ваша семья будет такой же щедрой на тепло, как этот бархатный сезон, и такой же красивой, как багряные листья за окном», — пожелали молодожёнам.

Кроме того, три новые семьи появились в Сасовском округе. Свои судьбы соединили Камран и Екатерина, Сергей и Любовь, а также Николай и Антонина.

В тренде сезона — как классические строгие образы с элегантными тёмными костюмами и лаконичными белыми платьями, так и смелые дизайнерские решения. Особое внимание привлекают наряды с кружевными рукавами, открытыми плечами, жакетами и оригинальными аксессуарами, например, изящными перчатками.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Рязани пьяный водитель пытался откупиться от инспектора ГАИ
Следующая статья
Пожар в Кораблино полностью уничтожил жилой дом
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

«Взорвались в воздухе»: старые ракеты уничтожают самолёты Украины

Несколько истребителей погибли не от удара. Рассказываем, какие советские ракеты не срабатывают при пуске и почему Киев не может от них отказаться.
Спорт

Трусова выиграла золото на международном турнире в Казахстане и обновила личные рекорды

Российская фигуристка Александра Трусова одержала уверенную победу на международном челленджере «Мемориал Дениса Тена», который прошел на льду арены «Халык» в Казахстане.
Новости России

В Иркутской области супругов нашли мертвыми на кровати в обнимку

В одном из поселков Казачинско-Ленского района в Иркутской области...
Общество

Топ-5 подработок в Рязанской области с высокой оплатой за смену 

Приготовление напитков, доставка и сборка мебели вошли в рейтинг высокооплачиваемых подработок в Рязанской области. Сравниваем выплаты за смену. 
Погода

Землю накрыла сильнейшая за три месяца магнитная буря уровня G3

По прогнозу ученых, геомагнитные возмущения могут сохраняться еще около суток.
Темы
Общество

В Рязанской области погиб пожарный с 28-летним стажем

11 октября ушёл из жизни Руслан Волков — мужчина, посвятивший противопожарной службе почти три десятилетия.
Общество

В Рязани взыскали компенсацию за контрафактную корзину с героем «Простоквашино»

Советский районный суд Рязани вынес решение по делу о нарушении авторских прав.
Культура и события

В Петербурге простятся с актером Владимиром Барановым

Траурное мероприятие пройдет в крематории на Шафировском проспекте.
Погода

Тепло до 24 градусов и без осадков ждет рязанцев 12 октября

12 октября в Рязанской области ожидается теплая и преимущественно сухая погода.
Происшествия

Пожар в Кораблино полностью уничтожил жилой дом

Утром 10 октября в городе Кораблино Рязанской области произошел пожар.
Происшествия

В Рязани пьяный водитель пытался откупиться от инспектора ГАИ

В поселке Ворошиловка под Рязанью пьяный водитель попытался уладить проблему с инспектором ДПС с помощью взятки, но получил уголовное дело.
Общество

Павел Малков поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

Губернатор Рязанской области Павел Малков обратился к работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в их профессиональный праздник.
Общество

Пять пожаров за сутки ликвидировали в Рязанской области

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали пять пожаров.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье