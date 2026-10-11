Рязанский ЗАГС показал свадьбы, сыгранные за прошедшую неделю

Главное управление ЗАГС Рязанской области опубликовало фотографии пар, которые официально оформили отношения за прошедшую неделю.

Среди них — пять пар, связавших себя узами брака в красивую зеркальную дату 10.10.2026. Сотрудники ведомства отметили, что октябрь на Руси традиционно называют «свадебником», а союзы, заключённые в золотую осень, всегда считались самыми крепкими. «Пусть ваша семья будет такой же щедрой на тепло, как этот бархатный сезон, и такой же красивой, как багряные листья за окном», — пожелали молодожёнам.

Кроме того, три новые семьи появились в Сасовском округе. Свои судьбы соединили Камран и Екатерина, Сергей и Любовь, а также Николай и Антонина.

В тренде сезона — как классические строгие образы с элегантными тёмными костюмами и лаконичными белыми платьями, так и смелые дизайнерские решения. Особое внимание привлекают наряды с кружевными рукавами, открытыми плечами, жакетами и оригинальными аксессуарами, например, изящными перчатками.