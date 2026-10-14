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Здоровье

Психолог объяснила тягу к алкоголю и сладкому в вечернее время

Анастасия Мериакри
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Если к концу дня человек не может отказать себе в бокале вина, десерте или бесконечном листании ленты соцсетей, это не признак слабой воли, а сигнал о сильном переутомлении мозга. Об этом в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказала психолог, нейрофизиолог и преподаватель саногенного мышления Ирина Павлова.

По словам эксперта, мозг является самым энергоемким органом в организме человека. На процессы осознанной работы, планирования и принятия решений уходит непропорционально много ресурсов. К вечеру префронтальная кора, отвечающая за силу воли и сознательный контроль, сильно истощается. В этот момент в регуляции поведения начинает преобладать торможение, и для отказа от вредной привычки требуется колоссальное усилие.

При этом лимбическая система, управляющая эмоциями и автоматическими реакциями, продолжает работать с той же интенсивностью, что и утром. Она не утомляется и мгновенно откликается на любые актуальные желания, что и приводит к вечерним срывам.

Ирина Павлова отмечает, что на физиологическом уровне человеку жизненно необходимы похвала и чувство удовлетворения от завершенных дел. Если в течение дня этот дефицит не восполняется, организм начинает искать самый простой и доступный способ компенсации.

Скроллинг ленты дает быстрый приток новой информации, сладкое обеспечивает мгновенную порцию глюкозы, импульсивные покупки создают иллюзию достижения цели, а алкоголь помогает затормозить нервную систему и снять напряжение. Однако эффект от такой «быстрой награды» длится считанные минуты, тогда как базовая усталость никуда не исчезает. Более того, постоянный стресс и жесткое подавление собственных импульсов лишь ускоряют истощение ресурса воли, из-за чего срывы часто случаются не в моменты серьезных потрясений, а в самые обычные дни.

Вместо того чтобы бороться с желаниями через силу, эксперт рекомендует восстанавливать внутренний ресурс. Утомленной психике гораздо легче принять не прямой запрет, а отсрочку решения до утра.

Психолог советует сместить фокус с вопроса «почему я этого хочу» на вопрос «чего мне не хватило сегодня». Возможно, это была похвала, чувство завершенности, тишина или признание. Восполнять этот дефицит лучше напрямую через благодарность близких или признание собственных результатов. Начать восстановление следует с тела: несколько спокойных дыхательных циклов, стакан воды или короткая прогулка помогут быстро вернуть контакт с собственными ощущениями и снизить тягу к деструктивным привычкам.

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