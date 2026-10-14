Мать рэпера Navai прокомментировала его задержание с запрещенными веществами

Мать исполнителя Navai, настоящее имя которого Наваи Бахман оглы Бакиров, прокомментировала информацию о задержании артиста с запрещенными веществами. В беседе с Super Айнур Бакирова выразила уверенность в невиновности сына и сообщила, что ситуация уже взята под контроль его командой.

Новость о задержании стала для матери певца полным шоком. Айнур Бакирова призналась, что накануне инцидента она испытывала необъяснимое беспокойство, но связаться с сыном не успела. Женщина категорически отвергает версию о причастности рэпера к наркотикам.

«Боже мой, какой он и наркотик, его подставили, он вообще не занимается этим, как это может так? Господи, так кто же его подставил, мой сын, у него скоро концерт. Не может быть так, я точно говорю, не может быть так. Я еще подумала, почему остановили концерт», — эмоционально рассказала Айнур Бакирова.

Позже мать исполнителя уточнила, что ей удалось связаться с представителями сына. По ее словам, охрана и команда артиста заверили ее в отсутствии поводов для паники и пообещали скорое разрешение инцидента.

«Охрана его позвонила и сказала, что решили там все уже. Сейчас отпустят, сказали, не волнуйся, штраф заплатит и все. Они же не контрабанду везут», — добавила Айнур Бакирова.

Силовики обнаружили наркотики у Navai 14 октября на въезде в Казахстан. Он должен был выступить с концертом в Астане. Служебная собака нашла запрещенные вещества в машине, где помимо рэпера находились еще три человека