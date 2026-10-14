Спасатели эвакуировали пару с реки Оки после поломки лодки ночью

Ночью 11 октября в Рязанской области сотрудники аварийно-спасательного центра «Салюс» провели операцию по эвакуации двух человек, оказавшихся в затруднительном положении на акватории реки Оки.

В 02:40 в АНО «Аварийно-спасательный центр «Салюс» поступила заявка о помощи от пары, оказавшейся на воде в районе Льговского острова. У граждан сломался лодочный мотор, из-за чего они лишились возможности самостоятельно добраться до берега. Ситуацию осложняло позднее время и холодная осенняя погода.

Экипаж спасателей оперативно прибыл в указанный район и провел эвакуацию замерзших, но невредимых граждан. Благодаря слаженным действиям специалистов АНО «Салюс» инцидент завершился благополучно — никто не пострадал.