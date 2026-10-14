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Политика

Эксперт рассказал, что стоит за новыми угрозами Польши в адрес России

Никита Рязанцев
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Никто из поляков не будет защищать Украину и воевать с Россией, заявил в беседе с «АиФ» политолог Юрий Бондаренко, комментируя угрозы главы МИД страны Радослава Сикорского в адрес Москвы.

Ранее он отверг предложения о разблокировке замороженных активов, сказав: «Только через наши трупы».

«Эта фраза идет из польской исторической традиции. Но, конечно, никаких трупов не будет. Это фигура речи и ничего более», — пояснил Бондаренко.

По его мнению, поляки в принципе не готовы к боевым действиям и лишь пытаются создать видимость воинственного настроя.

«Ни один здравомыслящий молодой поляк не собирается воевать. Даже если нападут на его любимую родину, большинство в опросах сказали, что они тут же свалят в Германию и дальше на запад», — отметил политолог.

Бондаренко убежден, что объединение польских и украинских вооруженных сил сейчас в принципе невозможно.

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