Мост через Оку в Рязанской области готов на 38,8%

В Рязанской области продолжается строительство моста через реку Оку. Работы ведутся по поручению Президента РФ Владимира Путина и в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На данный момент готовность объекта составляет 38,8%. Строительство ведется одновременно на обоих берегах. На левом берегу, в селе Дубровичи, строители создают дорожную насыпь и возводят регуляционное сооружение для защиты моста от воздействия воды.

Здесь уже установлены 40 железобетонных балок для пролетного строения, а специалисты занимаются их соединением. Также формируется основание для транспортной развязки на пересечении с трассой Рязань – Спасск-Рязанский – Ижевское – Лакаш и монтируется ограждение путепровода.

На правом берегу, в селе Дядьково, укрепляют откосы насыпи и продолжают строить регуляционное сооружение. Особое внимание уделяется развязке на пересечении улиц Центральной и Грачи: здесь готовят основание дороги и устанавливают балки пролетных строений. На данный момент смонтировано 180 балок из 288, предусмотренных проектом.

Параллельно ведется строительство стапеля – специальной площадки для надвижки металлического пролетного строения. Также продолжается устройство защитного ограждения на мосту через ручей Быстрец и формирование конусов у его опор.