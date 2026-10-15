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Происшествия

В Рязанской области 18-летняя девушка угрожала убить мать ножом

Анастасия Мериакри
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В Спасском районе Рязанской области полиция вмешалась в семейный конфликт, который мог перерасти в преступление. В селе Гавриловское 18-летняя жительница заявила, что собирается убить свою 49-летнюю мать. Против девушки возбуждено уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Мать позвонила в полицию и сообщила, что её дочь угрожает ей ножом. Полицейские сразу же прибыли на место происшествия.

На месте правоохранители выяснили, что в конфликте участвовала 18-летняя дочь женщины. Девушку задержали, а нож, который она использовала для угроз, изъяли.

По предварительным данным, причиной конфликта стало то, что мать злоупотребляла алкоголем. По словам полицейских, женщина часто выпивала, что вызывало беспокойство у дочери. Девушка неоднократно просила маму вести трезвый образ жизни, но та только ругалась в ответ.

В тот вечер, когда дочь вернулась домой, она снова увидела мать в нетрезвом состоянии и сделала ей замечание. Женщина рассердилась и потребовала не лезть в её жизнь. Обиженная дочь схватила кухонный нож и заявила, что убьёт ее. Испугавшись, женщина выбежала из дома и позвала на помощь полицию. Сотрудники полиции быстро приехали и остановили конфликт.

Дознаватель отдела МВД России «Спасский» возбудил уголовное дело против 18-летней девушки по статье 119 УК РФ, которая предусматривает наказание за угрозу убийством. Согласно этой статье, девушке может грозить до 2 лет лишения свободы.

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