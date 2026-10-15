Дело о наследстве Сергея Соседова открыто в Москве

Открыто наследственное дело после смерти музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова. Как выяснил aif.ru, документы находятся у одного из московских нотариусов.

Соседов погиб 23 сентября в Нерюнгри, куда приехал в командировку. По официальным данным, он упал и получил тяжелую травму головы. Врачи не смогли спасти его жизнь.

У критика не было жены и детей. Поэтому, согласно закону, наследство перейдет его матери. Юрист Александр Хаминский пояснил, что авторские права, скорее всего, не войдут в состав наследства, поскольку возникают в момент создания произведения. Участие Соседова в телевизионных передачах регулировалось договорами.

По сведениям из открытых источников, Сергей Соседов жил с матерью в Хорошевском районе Москвы. Семья занимала скромную двухкомнатную квартиру с советской мебелью и старым ремонтом. Стоимость аналогичного жилья в домах без современной планировки в этом районе начинается от 16,8 млн рублей.

При этом некоторые источники утверждают, что несколько лет назад критик приобрел отдельную квартиру. Подробности об этой недвижимости не приводятся.

У семьи Соседовых есть дача в Подмосковье. На участке площадью восемь соток в деревне Митяево стоит небольшой деревянный дом, окрашенный в розовый цвет.

Условия там довольно простые: в доме нет центрального водопровода и канализации. Летний душ и остальные удобства расположены на улице. Цены на дачи в этой местности начинаются от 1,7 млн рублей и зависят от состояния недвижимости.

В интервью Сергей Соседов рассказывал, что инвестировал в российские нефтяные и газовые компании. Какой капитал он успел накопить и какую сумму оставил наследникам, в публикации не уточняется.

Соседов получил известность как музыкальный критик и телеведущий. Он участвовал в нескольких музыкальных телепроектах.