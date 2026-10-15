В Рязанской области 16 октября ожидается переменная облачность и потепление до +22°С

В Рязанской области 16 октября, по данным синоптиков регионального ЦГМС, ожидается переменная облачность и значительное повышение температуры в течение дня.

Утро начнётся с прохлады и влажности. Ночью местами пройдёт небольшой дождь, а температура опустится до +6°С…+11°С. Водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными в ночное и утреннее время из-за возможного тумана, который может снизить видимость на дорогах.

К полудню ситуация улучшится. Осадки прекратятся, и день будет в основном без дождя. Температура воздуха поднимется до комфортных +17°С…+22°С. Восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.