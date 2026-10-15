Инспекторы ДПС в Рязани спасли потерявшегося ребенка на проезжей части

В Рязани инспекторы ДПС спасли ребенка. Сотрудники полиции, не находясь при исполнении служебных обязанностей, предотвратили трагедию на оживленной дороге.

Инцидент произошел около 18:00. Полицейские возвращались домой на личном автомобиле. На федеральной автодороге между поворотом на деревню Храпово и Михайловской развязкой они заметили замедление движения. Приблизившись, инспекторы увидели ребенка, идущего по проезжей части.

Полицейские остановились, вывели ребенка с дороги и посадили его в салон своего автомобиля. Это спасло мальчика от возможного наезда.

Из-за состояния здоровья ребенок не мог говорить и назвать свое имя или адрес. Полицейские связались с ближайшим дежурным нарядом ДПС и передали мальчика коллегам. Вскоре его личность была установлена, и родители, начавшие самостоятельные поиски, были найдены.

По предварительным данным, ребенок самостоятельно покинул частный дом через окно, чтобы прогуляться, и случайно оказался на трассе, расположенной недалеко от его дома.

Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, он вернулся к семье. Родители выразили благодарность полицейским за их профессионализм и неравнодушие.