В Рязани сработала сирена. Что случилось

В Рязанской области 9 октября проверят региональную систему оповещения населения. Об этом напомнили в Главном управлении МЧС России по региону.
Первый этап проверки пройдет с 10:40 до 10:43. В течение трех минут электромеханические сирены будут подавать сигнал для жителей Рязани и области. Затем на одну минуту эфир радио и телевидения заменят сообщением о проверке.
Повторный этап запланировали на 14:20–14:23.
В региональном управлении МЧС призвали жителей сохранять спокойствие. Проверка носит плановый характер.