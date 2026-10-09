«Яндекс» рассказал о повреждении дата-центров в Сасове и Калуге 

Дата-центр «Яндекса» в Сасове Рязанской области получил серьёзные повреждения в результате атаки беспилотников в ночь с 7 на 8 октября. Его работа полностью остановлена. Ещё один дата-центр компании пострадал утром 9 октября в Калуге, где часть инфраструктуры вышла из строя.

О ситуации сообщила команда «Яндекса». По данным компании, сотрудники обоих объектов не пострадали. Сейчас на местах работают экстренные службы и специалисты, которые оценивают состояние оборудования и занимаются восстановлением сервисов.

В компании отметили, что повреждения инфраструктуры могут отразиться на работе цифровых продуктов, которыми ежедневно пользуются миллионы людей. Речь идёт о сервисах для построения маршрутов, проверки дорожной обстановки, прослушивания музыки, просмотра фильмов, заказа продуктов и получения информации.

Перебои могут затронуть и бизнес-клиентов. Инфраструктура «Яндекса» помогает компаниям принимать заказы, обслуживать покупателей и взаимодействовать с партнёрами.

Когда восстановят работу дата-центров

В «Яндексе» сообщили, что сотрудники круглосуточно работают над обеспечением доступности сервисов и устранением последствий происшествий. При этом назвать сроки восстановления оборудования в Сасове и Калуге пока сложно.

«Мы продолжаем оценивать состояние инфраструктуры, пока назвать сроки восстановления работы оборудования в дата-центрах очень сложно», сообщили в компании.

Представители «Яндекса» пообещали информировать пользователей о ситуации по мере появления новых данных.

Дата-центры обеспечивают работу серверов и оборудования, на которых держатся цифровые сервисы. Повреждение таких объектов может повлиять сразу на несколько продуктов компании, поэтому восстановление инфраструктуры остаётся одной из главных задач специалистов.