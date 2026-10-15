Фото с сайта администрации Рязани/ телеканал «Россия-Культура»
Общество

Танцоры из Рязани выступили на канале «Россия-Культура»

Анастасия Мериакри
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Коллектив «20.13» из Рязани, возглавляемый Галиной Кобзевой, принял участие в телевизионном проекте «Большие и маленькие» (12+) на канале «Россия-Культура». Танцоры представили постановку «Встать на крыло», которая ранее завоевала множество наград на международных соревнованиях и теперь доступна широкой аудитории.

Хореографическую работу создала Галина Кобзева, руководитель коллектива и постановщик. Номер стал визитной карточкой коллектива, регулярно занимая первые места на престижных международных конкурсах.

Эксперты проекта высоко оценили выступление рязанских танцоров. В жюри вошли премьер Большого театра Игорь Цвирко, заслуженный артист России Рамиль Мехдиев, прима-балерина Татарского театра оперы и балета Аманда Гомес и хореограф, танцовщик Александр Могилёв, особо отметивший костюмы и постановку.

Фото с сайта администрации Рязани/ телеканал «Россия-Культура»
Фото с сайта администрации Рязани/ телеканал «Россия-Культура»
Фото с сайта администрации Рязани/ телеканал «Россия-Культура»
Фото с сайта администрации Рязани/ телеканал «Россия-Культура»
Фото с сайта администрации Рязани/ телеканал «Россия-Культура»
Фото с сайта администрации Рязани/ телеканал «Россия-Культура»
Фото с сайта администрации Рязани/ телеканал «Россия-Культура»

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