Суд в Рязани отказал иностранцу в отмене десятилетнего запрета на въезд в Россию

Советский районный суд Рязани отказал гражданину Азербайджана в удовлетворении административного иска к региональному УМВД и районному отделу полиции. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Иностранец пытался оспорить решение о запрете на въезд в Российскую Федерацию сроком на десять лет. Ограничение было введено из-за неоднократного привлечения мужчины к административной ответственности с выдворением за пределы страны.

В ходе заседания представитель истца заявил, что решение несоразмерно его проступкам и нарушает право на семейную жизнь. По его словам, с 2024 года иностранец состоит в браке с гражданкой России и воспитывает её несовершеннолетних детей.

Однако суд отметил, что наличие зарегистрированного брака не является безусловным основанием для признания запрета незаконным. Доказательств уплаты налогов или наличия имущества в России, которые подтверждали бы прочную связь с государством, истец не представил.

В итоге суд признал оспариваемое решение адекватной мерой государственного реагирования, соответствующей нормам международного права и не нарушающей права административного истца. В удовлетворении иска было отказано.