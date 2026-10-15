В Рязани частично восстановили подачу электроэнергии после технологического сбоя

В Рязани произошло отключение света из-за технологического нарушения. Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам, и на части улиц подача энергии возобновлена.

Инцидент произошел в 16:50. Причиной обесточивания стало замыкание тока в землю. В зону отключения попали жилые дома и объекты инфраструктуры на улицах 9-я Линия, 10-я Линия, 11-я Линия, 12-я Линия, Осипенко, Островского, Шевченко, 203 км Платформа, Керамзавода, Мирная, Покровская, Октябрьский городок, Строителей, Покровский тупик.

Специалисты выехали на место для локализации поврежденного участка сети. В 17:00 удалось частично восстановить электроснабжение. Свет вернулся в дома на улицах 9-я, 10-я, 11-я и 12-я Линии, Осипенко, Островского, Шевченко и Строителей.

В настоящее время ремонтные работы продолжаются на оставшихся участках. По предварительным оценкам энергетиков, полное восстановление электроснабжения всех потребителей займет около двух часов с момента первоначального сбоя.

Жители, у которых сохраняются проблемы с подачей электроэнергии, могут обратиться за уточнением информации по телефону 55-01-12.