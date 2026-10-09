В Рязани газифицировано садоводство «Авангард» 

Специалисты «Рязаньгоргаз» газифицировали садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) «Авангард» в Московском районе города Рязани. Обэтом сообщила пресс-служба компании.

Для газификации СНТ построена сеть газораспределения общей протяженностью 10 км. В садоводстве создана техническая возможность подключения 43 домовладений. К границам 23 земельных участков проложены газопроводы, первые два дома подключены к газу. Продолжается прием заявок на подключение в рамках программы догазификации.

«Мы завершили газификацию СНТ «Авангард». У садоводов появилась возможность сделать из летнего домика полноценное теплое жилье с городским уровнем комфорта. Первые домовладения, готовые к приему газа, уже подключены», – отметил главный инженер – первый заместитель генерального директора АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

За время действия программы догазификации в Рязани построены газопроводы до границ 49 садоводческих товариществ, внутри 29 СНТ проложены распределительные сети. Всего по программе для рязанских садоводств построено 75 км газовых сетей.