Борис Ясинский рассказал о ходе благоустройства Рязани

Глава администрации Рязани Борис Ясинский рассказал о завершении основных работ по капремонту городских дорог.

Так, на Животноводческой улице магистраль уже сдана полностью. У подъезда к Сосновому бору готово основание и асфальт, сейчас там доделывают тротуары, ставят освещение и остановки. У ТЦ «Барс» на Московском шоссе работы идут по плану: заканчивается перенос коммуникаций, меняются светофоры, параллельно обновляется проезжая часть и тротуары, появляются велодорожки. Осталось нанести разметку и поставить знаки.

Также близки к завершению проекты местных инициатив. В основном это дороги и спортивные площадки. Сданы уже 16 объектов: улицы Пойменная и Дунай, проезд в посёлке Элеватор, площадки при девяти школах и детсаде №107. Скоро закончат 7-й Авиационный проезд и площадку у школы №30. Появились раздевалки с душевыми на стадионе «Сокол» и в школе №58.

Почти готовы вход на тропу Паустовского и территория у храма Матроны Московской. Идёт благоустройство Мемориального парка Героев войны 1812 года и Гвардейского сквера. В кузнице под открытым небом установят арт-объект «Кузнец», у Черезовских прудов — информационный экран. Работы ведутся также у Михайловского шоссе и Николо-Ямского храма.