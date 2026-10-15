Фото: телеканал ТНТ
Новости кино и ТВ

Сериал «Жизнь заново» о путешествии во времени выйдет 26 октября на ТНТ

Анастасия Мериакри
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26 октября в 21:00 состоится премьера сериала «Жизнь заново» (16+), созданного компанией Norm Production. Сериал сочетает в себе элементы фантастики, комедии и драмы, предлагая зрителям не только ностальгическое путешествие в начало нулевых, но и глубокие размышления о ценности настоящего момента.

В центре сюжета находится 40-летний врач скорой помощи Дима, чья жизнь, мягко говоря, не задалась: жена ушла, коллеги относятся с презрением, а единственным утешением стал алкоголь. Однако после странного короткого замыкания во время процедуры МРТ герой внезапно переносится в 2002 год. Он снова 18-летний юноша, его мама жива, первая любовь Кристина свободна, а впереди вся жизнь. Вооруженный знаниями о будущем, Дима решает исправить ошибки прошлого и построить жизнь своей мечты.

Образ Димы воплотили Александр Яценко и Антон Шаврин. Его лучшего друга Лёню сыграли Артем Ткаченко и Роберт Захарян, а Кристину — Елена Подкаминская и Маргарита Дьяченкова. В ролях родителей главного героя заняты Александр Робак и Глафира Тарханова. Также в проекте приняли участие Карина Разумовская, Елизавета Ищенко, Анна Богомолова и другие известные артисты.

Режиссер Александр Богуславский и авторы сценария Марат Дулатов, Сергей Кинстлер и Антон Косьмин создали историю, которая, по их замыслу, учит ценить сегодняшний день. Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов отметил, что сериал идеально попадает в культурный тренд на ностальгию по 2002 году, предлагая не просто узнаваемые декорации, но и важный разговор о сожалениях и выборе.

Актеры проекта единодушно подчеркивают философский подтекст картины. Александр Яценко признался, что главная мысль сериала сводится к тому, что от себя не убежишь. Артем Ткаченко добавил, что лучшая жизнь — это та, которую мы проживаем здесь и сейчас, отметив теплые отзывы после показа пилотных серий на фестивале в Иваново. Антон Шаврин уверен, что менять нужно не прошлое, а себя в настоящем, а Маргарита Дьяченкова поделилась восторгом от детально воссозданной атмосферы начала нулевых, включая курс доллара по 30 рублей и аутентичные уличные вывески.

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