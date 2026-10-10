Прокуратура через суд требует от администрации Ермиши оборудовать мусорную площадку

Кадомский районный суд Рязанской области принял к рассмотрению административный иск прокурора Ермишинского района к администрации Ермишинского муниципального округа. Надзорное ведомство оспаривает бездействие местных властей, не обеспечивших надлежащее обустройство контейнерной площадки для накопления твёрдых коммунальных отходов по адресу: рабочий посёлок Ермишь, улица Сергеевская, дом 6. Об этом сообщает пресс-служба суда.

На указанном объекте отсутствует твёрдое покрытие с уклоном для отвода талых и дождевых вод, а также ограждение, препятствующее разлёту отходов за пределы площадки. Прокурор требует признать бездействие администрации незаконным и обязать её привести территорию в соответствие с действующими нормативами.

Судебное заседание назначено на 27 октября. Итоговое решение будет объявлено после рассмотрения материалов дела.