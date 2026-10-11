Пять пожаров за сутки ликвидировали в Рязанской области

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали пять пожаров. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС, два возгорания пришлись на мусор, еще три — техногенные.

Первое происшествие случилось 10 октября в 13:30 в селе Байдики Захаровского муниципального округа. Там загорелся строящийся дом. Огонь уничтожил строение по всей площади — 81 квадратный метр. В тушении участвовали 5 человек и 2 единицы техники.

Позже, в 15:42, пожар вспыхнул в жилом доме в городе Кораблино. Пламя повредило здание на площади 70 квадратных метров. На месте работали 9 сотрудников МЧС и 3 единицы спецтехники.

Третий техногенный пожар произошел в 16:29 в Рязани. Загорелось одноэтажное здание кафе на улице Соборной. Огонь повредил помещение на площади 2 квадратных метра. В ликвидации участвовали 8 человек и 2 единицы техники.

По данным ведомства, пострадавших в результате этих инцидентов нет.