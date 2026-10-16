«Известия»: Алкомаркеты сворачивают экспансию, сети сокращают число магазинов

Крупнейшие алкогольные сети — «Красное & Белое», «Бристоль», «ВинЛаб» и «Ароматный мир» — начали сокращать число торговых точек после нескольких лет активного расширения. Тенденцию подтверждают данные «Известий» и отраслевых агентств: федеральные игроки переходят от открытия новых магазинов к повышению эффективности действующих.

Так, «ВинЛаб» впервые как минимум с 2021 года зафиксировал чистое сокращение сети: за III квартал количество магазинов уменьшилось на три точки. Сейчас компания временно не рассматривает новые площадки и фокусируется на оптимизации структуры и маржинальности. Похожая динамика — у «Красного & Белого» и «Бристоля»: за полгода их совокупная сеть сократилась на пять магазинов. Для «Красного & Белого» снижение числа точек в I квартале стало первым за всю историю работы сети. Сеть «Ароматный мир» за год потеряла 3,1 % магазинов, а несетевой сегмент в целом сократился на 7,7 %.

Среди причин — ужесточение региональных ограничений на продажу алкоголя, рост цен и снижение импульсивного спроса. С начала 2025 года такие меры ввели или усилили в ряде регионов, включая Вологодскую и Московскую области, Бурятию и Забайкальский край. В отдельных случаях это вынудило сети менять формат: например, «Бристоль» стал «Б‑продуктами», а «Красное & Белое» прекратило продажу алкоголя в некоторых локациях.

Давление на рентабельность усиливает и рост минимальной розничной цены: с 1 января 2026 года бутылка водки 0,5 л подорожала на 17,2 %, а акциз на крепкий алкоголь вырос на 11,4 %. В результате покупатели стали рациональнее подходить к тратам: по данным «Эвотора», за девять месяцев 2026 года количество чеков в несетевых алкомаркетах упало на 17 %, а средний оборот кассы — на 7 %. При этом общий объём продаж алкоголя в январе — августе 2026 года снизился на 2 % год к году.

Не все игроки выбирают стратегию сжатия. Например, SimpleWine, по данным «Известий», делает ставку на «точечную экспансию» и качество локаций, а не на количество точек. В сети отмечают рост выручки на 10 % и продаж в натуральном выражении на 7 % при снижении трафика на 5 %. «ВинЛаб», в свою очередь, показывает рост трафика на 14,6 % и сопоставимых продаж на 24 %, но при этом сокращает сеть ради повышения маржинальности.