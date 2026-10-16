Иллюстрация: Ростелеком
Общество

«Ростелеком» открыл набор детей и их наставников из интернатов и сельских школ на курсы по программированию

Алексей Самохин
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Научиться программировать можно бесплатно и без переезда в большой город. Проект «Секреты кода» рассчитан на школьников 11–16 лет и педагогов, которым нужны новые знания в сфере ИТ.

«Ростелеком», Координационный центр доменов .RU/.РФ и Академия инновационного образования и развития запустили третий сезон образовательного проекта «Секреты кода». Программа предназначена для школьников от 11 до 16 лет и педагогов из детских домов, интернатов, малокомплектных и сельских школ. Участники смогут бесплатно освоить основы программирования и познакомиться с интернет-технологиями.

Подать заявку необходимо на официальном сайте проекта «Секреты кода». Приём продлится до 28 октября включительно.

Чему научат участников

Программа рассчитана на шесть месяцев. Занятия пройдут в очно-заочном формате и включат практику программирования на Python, профориентационные мастер-классы и лекции об истории и архитектуре интернета.

Организаторы выбрали модель обучения, при которой знания последовательно передают от наставников ученикам. Сначала кураторы проекта обучат педагогов, а те проведут занятия со школьниками. Вместе участники выполнят контрольные задания и подготовятся к итоговой защите выпускных проектов.

Школьники получат базовые навыки программирования, познакомятся с принципами работы интернет-технологий и научатся решать задачи с помощью алгоритмического и логического мышления. Эти знания могут пригодиться им при выборе профессии и дальнейшем обучении.

Педагоги смогут освоить новые подходы к преподаванию информационных технологий и программирования. По замыслу организаторов, такой формат позволит сохранить полученные знания в школах и передавать их другим ученикам после завершения проекта.

Зачем нужен проект «Секреты кода»

Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев назвал запуск третьего сезона шагом к расширению цифровых возможностей для детей независимо от места проживания и жизненных обстоятельств.

По его словам, программирование помогает развивать критическое мышление, творческие способности и навыки командной работы. Создавая собственные сайты, приложения и игры, школьники смогут увидеть практическое применение полученных знаний и познакомиться с перспективами работы в цифровой экономике.

В программу включили и занятия, посвящённые устройству интернета и национальным доменам .RU и .РФ. Они помогут участникам лучше понять принципы работы глобальной сети.

Руководитель специальных и социальных проектов «Ростелекома» Наталья Белошицкая связала инициативу с необходимостью сокращать цифровой разрыв между крупными городами и небольшими населёнными пунктами.

Она пояснила, что сельским школам и интернатам порой не хватает квалифицированных педагогов, которые могли бы преподавать программирование. Поэтому организаторы делают ставку на подготовку учителей: после обучения они смогут передавать полученные знания своим ученикам и продолжать занятия за пределами проекта.

Какие документы получат выпускники

По итогам программы предусмотрены документы и подарки для обеих групп участников.

Педагоги, которые успешно освоят курс и передадут полученные знания школьникам, получат удостоверение о повышении квалификации и методическое пособие по преподаванию основ программирования и устройства интернета.

Школьникам, изучившим Python, выдадут сертификаты об окончании курса и памятные призы от организаторов.

Обучение бесплатное, оно продлится шесть месяцев в очно-заочном формате. Предварительное расписание занятий уже опубликовано на сайте проекта; первые лекции запланированы на конец октября.

Подробные условия участия, а также форма обратной связи с организаторами — на сайте секреты-кода.рф 

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