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Политика

Эксперт пообещал жесткий ответ России пиратам из Франции

Алексей Самохин
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Задержание нефтяного танкера DF Peak французскими военными в Индийском океане обострило отношения Москвы и Парижа. Французская сторона утверждает, что судно шло под фальшивым флагом и участвовало в незаконной перевозке топлива. Россия назвала произошедшее «вопиющим актом пиратства» и заявила о готовности принять ответные меры.

Президент Франции Эмманюэль Макрон лично сообщил о перехвате танкера в социальных сетях, опубликовав видео высадки военных моряков на его палубу. По данным французского Минобороны, проверка судовых документов выявила нарушения. После досмотра танкер под конвоем военно-морских сил направили к якорной стоянке у острова Реюньон.

Париж обосновывает операцию статьёй 110 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Она допускает досмотр судна при наличии разумных подозрений. По сообщениям СМИ, на борту DF Peak находятся 21 член экипажа.

Посольство России во Франции пытается установить, есть ли среди удерживаемых моряков российские граждане. По некоторым данным, капитаном танкера является россиянин.

О возможных ответных действиях Москвы и способности российского флота провести симметричную операцию в Индийском океане изданию «Московский комсомолец» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Почему Россия может ответить не в Индийском океане

Дандыкин считает задержание танкера частью более широкой кампании западных стран против российского судоходства. По его мнению, ссылка французской стороны на международную конвенцию не снимает вопросов к законности операции.

Эксперт обратил внимание на подозрения относительно флага Бенина, под которым, предположительно, следовало судно. Он полагает, что этот аргумент мог стать поводом для продолжения санкционного давления на Россию.

Говоря о возможностях ВМФ, Дандыкин призвал учитывать географию присутствия российских сил. Основные силы флота сосредоточены в Северном и Тихоокеанском регионах, тогда как Индийский океан не относится к зонам традиционного доминирования России.

Поэтому ответные меры, считает собеседник «МК», не обязательно должны повторять действия французских военных в том же районе. В качестве возможных направлений он назвал Северный морской путь, Чёрное и Балтийское моря, где российский флот располагает большими возможностями для контроля судоходства.

Когда могут последовать ответные действия

Дипломатический протест Москвы уже заявлен. Однако подготовка военно-политических мер, по оценке Дандыкина, потребует времени.

Если Франция не освободит танкер, эксперт допускает, что в течение нескольких недель Россия может провести показательную операцию. По его прогнозу, объектом досмотра способно стать судно, связанное с Францией или Великобританией.

Дандыкин считает такой сценарий возможным способом продемонстрировать готовность Москвы к ответным действиям. Военный эксперт не исключает риска прямого столкновения на море, но полагает, что обе стороны будут учитывать возможные последствия эскалации.

Франция располагает военной базой на Реюньоне, тогда как сопоставимого присутствия российских сил в Индийском океане нет. Поэтому, по мнению Дандыкина, Москва скорее выберет для ответных мер другие регионы, где у российского флота больше возможностей.

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