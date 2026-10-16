Фото: max.ru/mvd62
Общество

13 мигрантов выдворили из Рязанской области с запретом на въезд 

Алексей Самохин
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На этой неделе Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области в Рязани покинули 13 мигрантов, ранее привлекавшихся к уголовной или административной ответственности. Их отправили в страны гражданской принадлежности под сопровождением сотрудников полиции и судебных приставов.

Девять иностранцев подлежали депортации после отбытия наказания за совершённые преступления. Среди них — пять граждан стран Центральной Азии и четверо выходцев из стран Восточной Европы.

По данным полиции, мигрантов осудили за незаконное хранение и сбыт наркотиков, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, насилие в отношении представителя власти, кражи и повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Назначенные сроки наказания они отбывали в Рязанской области.

После освобождения дальнейшее пребывание этих граждан в России признали нежелательным. До оформления документов они находились в центре временного содержания иностранных граждан.

Ещё четверых граждан одной из стран Центральной Азии принудительно выдворили за нарушения миграционного законодательства.

Всех 13 иностранцев доставили в аэропорт Домодедово. Оттуда они должны отправиться в страны гражданской принадлежности за собственный счёт.

Въезд в Россию для выдворенных граждан закрыли на срок от пяти до десяти лет.

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