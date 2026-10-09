Фестиваль «Продлёнка», узбекская культура и театр – афиша Рязани на выходные

В эти выходные в Рязани можно будет познакомиться с узбекской культурой, отправить детей на необычную «Продлёнку» и сходить на спектакли для всей семьи. В театральной афише есть и сказки для малышей, и классические комедии, и серьёзные постановки для взрослых. Собрали события на 10 и 11 октября, которые стоит посетить.

Все подробности читайте в новой афише.

10 октября, суббота

ДК «Приокский»

День узбекской культуры (6+) – 14:00. В рамках Года единства народов России познакомиться с узбекскими традициями можно будет через музыку, искусство и моду. В программе выставки национальных костюмов и прикладного искусства, концерт вокальной группы «Все свои» и танцевального коллектива «Динар», а также показ коллекции «Мода с Акцентом». Вход свободный.

Театр драмы

Спектакль «Дочь пирата» (0+) – 14:00. Музыкальная сказка о маленькой Лили, дочери капитана Жанна.

Спектакль «Севильский цирюльник» (16+) – 18:00. Комедия о любви, интригах, переодеваниях и проделках находчивого Фигаро.

ТЮЗ

Спектакль «Красная Шапочка» (0+) – 12:00.

Спектакль «Господа Головлёвы» (16+) – 18:00. История семьи Головлёвых, в центре которой оказывается властная Арина Петровна. Она привыкла держать в своих руках и хозяйство, и судьбы близких, однако постепенно понимает, что богатство и стремление к наживе не принесли ей настоящего счастья.

Рязанская ВДНХ

Фестиваль «Продлёнка» (0+) – с 14:00 до 20:00. Для посетителей устроят необычную продлёнку, где вместо школьных уроков – квесты, творчество, спорт и музыка. Гости сделают карандашницы, нарисуют осеннего ёжика, потренируются с чемпионом мира по каратэ Эдуардом Филиным, а в финале послушают выступления музыкантов и творческих коллективов.

11 октября, воскресенье

ДК Приокский

Интерактивная сказка «Лисьи потешки» (0+) – 11:00. Осенняя программа для малышей от 1,5 до 3 лет и их родителей. Вместе с Рыжей Лисичкой и Вороной дети будут играть, танцевать, знакомиться с осенними листьями, музыкальными инструментами и отправятся в небольшой сказочный лес. Билет рассчитан на ребёнка и одного взрослого.

Театр драмы

Спектакль «Однажды в тридевятом царстве» (6+) – 12:00. Баба-Яга отправляет девочку Настю в сказочное Тридевятое царство, которому угрожают Кощей Бессмертный и Змей Горыныч. Насте предстоит спасти сказочный мир и вернуть героям забытые истории.

Спектакль «Доходное место» (12+) – 18:00.

Комедия Александра Островского о молодом чиновнике, который хочет служить честно и приносить пользу обществу. Но его убеждения сталкиваются с миром, где материальное благополучие оказывается важнее принципов.

ТЮЗ

Спектакль «Золотой ключик» (6+) – 14:00. Буратино снова оказывается в центре невероятных приключений. Вместе с Пьеро, Мальвиной и Артемоном он попытается победить Карабаса Барабаса и раскрыть тайну золотого ключика.

Спектакль «Боинг-Боинг» (18+) – 18:00. Комедия положений о молодом архитекторе Бернаре, который одновременно встречается с несколькими стюардессами. Пока девушки живут по разным расписаниям, его система работает идеально, но однажды этой системе суждено сломаться.