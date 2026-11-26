Депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш предложил объявить 10 декабря выходным днём в связи с проведением программы «Итоги года с Владимиром Путиным». По его мнению, это позволит большему числу россиян посмотреть прямой эфир и услышать ответы президента на волнующие их вопросы.

В беседе с изданием «Абзац» парламентарий пояснил, что общение главы государства с гражданами традиционно продолжается более четырёх часов. Однако многие россияне в это время находятся на работе и не могут следить за трансляцией.

По словам Панеша, даже во время рабочего дня люди будут отвлекаться на новости о программе, обсуждать её в чатах и ждать ответов на интересующие их вопросы.

Депутат считает, что дополнительный выходной позволит гражданам полноценно включиться в общение с президентом и почувствовать себя участниками общего разговора о будущем страны.

При этом Панеш признал, что для реализации инициативы потребуется решить ряд организационных вопросов. В частности, необходимо определить порядок компенсации рабочего дня.

Отдельно парламентарий предложил учесть специфику предприятий с непрерывным производственным циклом, медицинских учреждений, транспорта и экстренных служб, сотрудники которых не могут одновременно получить выходной день.