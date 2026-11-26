Ежегодная программа «Итоги года с Владимиром Путиным» в 2026 году состоится раньше обычного — 10 декабря. Причиной переноса стал напряжённый рабочий график президента в конце года, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в декабре у Владимира Путина запланировано много рабочих мероприятий, поэтому организаторы решили провести традиционную встречу с гражданами и журналистами немного раньше.

Песков прокомментировал сроки проведения программы в четверг, 26 ноября. Журналисты спросили его, не связан ли перенос с возможными планами президента посетить саммит G20, который пройдёт в Майами 14–15 декабря. Пресс-секретарь объяснил изменение графика именно загруженностью президента.