В Рязани стартовала всероссийская акция «Ёлка желаний». Как сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, за каждым шаром на ёлке скрыта детская мечта, которую может исполнить любой желающий.

Каждый год к акции присоединяются тысячи людей по всей стране. Организатором выступает «Движение Первых» при поддержке Росмолодёжи.

«Для меня это добрая новогодняя традиция. В этом году снова сниму шары с ёлки и исполню желания ребят», — сказал Павел Малков.

Родители и законные представители могут подать заявку от имени ребёнка на сайте елкажеланий.рф до 20 декабря. С 5 декабря на сайте можно будет выбрать желание и исполнить его до 28 февраля.