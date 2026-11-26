Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал череду отмен концертов Ларисы Долиной. По его мнению, причиной стала не негативная энергетика недоброжелателей, о которой говорила певица, а потеря интереса зрителей к её выступлениям.

В беседе с NEWS.ru парламентарий заявил, что артистке стоило бы открыто поговорить с поклонниками и ответить на накопившиеся вопросы.

Милонов считает, что при сохранении спроса на билеты организаторы не стали бы отменять концерты.

Ранее Лариса Долина предположила, что стала жертвой сглаза или порчи. Певица призналась, что устала от негатива в свой адрес.

Тем временем директор артистки Сергей Пудовкин сообщил о намерении юридической команды проверить публикации, коллажи и мемы с участием Долиной. Если юристы обнаружат материалы, содержащие оскорбления и унижения, представители певицы намерены обратиться в суд с исками о защите чести и достоинства.