Тротуар на улице в Рязани перекроют ради обустройства помойки 

Жительница Рязани в комментариях на странице губернатора Рязанской области Павла Малкова пожаловалась на помойку, которую собираются сделать прямо на тротуаре.

«Добрый день, спасите нас, пожалуйста, от благоустройства!! — написала рязанка. — По улице Гражданской, на перекрёстке с ул Новой, прямо на тротуаре, по которому дети ходят в школу, пожилые люди идут с остановки, возводят крытую помойку. Игнорируя все законы здравого смысла и санпин. Мы отправляли коллективную жалобу в администрацию и в ГИБДД, тк все жители улиц Гражданской, Новой, Электрозаводской категорически против такого беспредела. Но результата ноль. Сейчас работы активно продолжаются. Теперь мы должны ходить по проезжей части, где зимой вообще образуется одна глубокая колея. Помогите убрать это безобразие с тротуара!!».

На снимке, опубликованном в сообщении, видно, что контейнерная площадка действительно будет размещена на тротуаре. Обойти её можно только по проезжей части.

Фото: Ольга Васильева

На жалобу ответили представители администрации Рязани.

«Из-за плотной застройки по улице Гражданской найти другое место для контейнерной площадки, соответствующее санитарным нормам, невозможно, — говорится в сообщении. — Для удобства пешеходов за контейнерной площадкой будет создана асфальтированная дорожка. К сожалению, точных сроков обустройства дорожки назвать не можем».