Новак заявил, что России хватит дизтоплива для внутреннего рынка и экспорта

Российские нефтеперерабатывающие заводы производят достаточно дизельного топлива, чтобы обеспечить внутренний рынок и сохранить экспортные поставки. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак журналистам в кулуарах Российского энергетического форума (РЭН).

По его словам, мощности по выпуску дизтоплива вдвое превышают потребности страны.

«У нас мощности по производству дизеля, дизельного топлива в два раза превышают потребности внутреннего рынка, поэтому хватает даже с учетом ремонтных работ по отдельным установкам», — пояснил Новак.

Россия планирует увеличить экспорт дизтоплива

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По его итогам американский лидер объявил о договорённостях в энергетической сфере, предусматривающих поставки российского дизельного топлива на внешние рынки.

Как сообщалось, Россия в зависимости от состояния нефтеперерабатывающих заводов сможет поставить до трёх миллионов тонн топлива на американский и мировой рынки. Для этого Минфин США выпустил исключение из санкций, действующее до 7 апреля.

На следующий день российское правительство частично отменило запрет на экспорт дизельного топлива. Новак сообщал, что в октябре Россия готова поставить за рубеж 300 тысяч тонн, в ноябре — ещё 500 тысяч, а в декабре — до одного миллиона тонн.

В перспективе ежемесячные объёмы экспорта могут вырасти до трёх миллионов тонн. При этом, подчёркивал вице-премьер, потребности российских потребителей будут полностью обеспечены.

В среду Новак сообщил, что Киев не демонстрирует готовности к энергетическому перемирию. По его словам, 14 октября украинская сторона атаковала нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях.

Ранее Владимир Зеленский публично выразил недовольство договорённостями России и США по поставкам дизтоплива. Позднее он заявил, что прежде запрещал наносить удары по российским НПЗ, но теперь этот запрет снят.