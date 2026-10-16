Фото: НТВ
Новости кино и ТВ

«Шоу Аватар» вернётся на НТВ 8 ноября

Алексей Самохин
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8 ноября на телеканале НТВ состоится премьера пятого, юбилейного сезона «Шоу Аватар» (12+). К старту проекта телеканал выпустил проморолик, в котором ведущий Вячеслав Макаров путешествует по фантастическим мирам, меняет цифровые образы, поёт и танцует.

В новом видео сохранили узнаваемый стиль шоу, но сделали повествование более динамичным и зрелищным. Макаров становится не просто проводником между вымышленными вселенными, а полноценным участником происходящего. Среди его неожиданных перевоплощений — джин и снежный человек.

«Новая песня шоу будет отличаться от предыдущей. Всё же прошёл уже целый год, а жизнь меняется максимально быстро. Свежий трек получился более драйвовым и динамичным. Ещё мы подготовили новый танец — я так активно, кажется, ещё никогда не танцевал. Уверен, всё это в совокупности даст очень классный результат», — рассказал Вячеслав Макаров.

Работа над роликом началась со съёмки с участием Макарова. Его исполнение песни, хореография, пластика и движения камеры стали основой для дальнейших визуальных преобразований.

Затем отснятый материал обработали с помощью генеративных нейросетей. Технологии искусственного интеллекта позволили изменить внешность ведущего, создать фантастические пространства и органично вписать героя в каждый новый мир. При этом его реальные движения и динамика операторской работы сохранились.

В создании ролика объединили традиционную съёмку, монтаж, композитинг и генеративный ИИ. Благодаря этому удалось выстроить единое визуальное путешествие с постоянной сменой персонажей, пространств и эффектов.

Ведущий признался, что с нетерпением ждёт возвращения проекта и встречи с членами жюри. Ему интересно увидеть и новых героев, которые, по его ожиданиям, смогут удивить зрителей.

«Я нахожусь в предвкушении и ожидании и очень соскучился по нашим членам жюри. А ещё хочется увидеть новых героев, которые точно будут удивлять. Хотя, казалось бы, впереди уже пятый, юбилейный сезон — чем ещё можно поразить? Но изобретательность артистов изумляет с каждым годом. Поэтому я думаю, что пятый сезон во всех смыслах будет юбилейным», — поделился Макаров.

«Шоу Аватар» — оригинальный высокотехнологичный проект НТВ. С помощью технологий захвата движения Motion Capture знакомые зрителям сказочные персонажи получают современные цифровые образы, отражающие внутренний мир артистов, которые ими управляют.

От реальных участников аватарам достаются голос, движения и мимика. Членам жюри предстоит определить, кто из звёзд российской эстрады находится за тем или иным цифровым персонажем. Артисты управляют героями в режиме реального времени из специальной студии.

Производством проекта занимается компания «ВайТ Медиа».

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