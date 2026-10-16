В 2016-м году политик Владимир Жириновский торжественно передал в Музей современной истории России запечатанную капсулу со своими прогнозами. В ней он запечатал свои размышления о том, что должно случиться в ближайшие 20 лет.

Ту самую «капсулу времени» должны вскрыть, по указанию лидера ЛДПР, летом 2036-го года. Но Владимир Вольфович не удержался и некоторые свои прогнозы на этот период всё же раскрыл.

2027 год — переломный

Особенное место в этих прогнозах отводилось 2027 году. Судя по сказанному Владимиром Жириновским, этот год он считал переломным. После него изменится всё на мировой арене.

Именно в это время, настаивал политик, начинает формироваться новый мощный политический союз. В него войдут Россия, Турция, Иран, Сирия и Ирак. Казалось бы, мысль просто абсурдная. Однако, говорил политик, у каждого игрока будут весомые доводы, чтобы объединиться друг с другом.

Почему Турция развернётся

Турция устанет от того, что много лет безуспешно стучится в дверь ЕС.

«Не пускают и не пустят», — категорично заявлял Жириновский.

В итоге Анкара решит, что уж лучше играть роль не последней скрипки в союзе, который станет альтернативой ЕС. Это будет «клуб избранных», говорил Жириновский.

«Союз пяти государств, приблизительно 400 миллионов человек, огромная территория. Ядерная держава — Россия, обеспечит безопасность», — объяснял политик.

Шанс для Ирана, Сирии и Ирака

Для Ирана, Сирии и Ирака этот союз — единственный шанс стать по-настоящему влиятельными игроками. Не просто в своём регионе, но на мировом уровне. Так считал Владимир Вольфович. Он был твёрдо убеждён: «мощнейший союз» сможет конкурировать с ЕС.

Конец эпохи США

Также Жириновский высказывался о том, что эпоха господства США неумолимо идёт к концу. Россия для Штатов — главная угроза.

«Мир был панамериканский, его не будет. Будет панрусский мир», — уверял политик.

При этом он обращался к «прибалтийским тиграм» — Эстонии, Литве и Латвии:

«Мы вас не позовём, не надейтесь. Приползёте, не пустим, отталкивать будем».

Капсула времени

До открытия «капсулы времени» Жириновского осталось ещё десять лет. Что ж, интересно будет сравнить его прогнозы из прошлого с картиной мира, которая сформируется к тому времени. Как ни крути, уже к настоящему времени многое ему удалось предугадать.