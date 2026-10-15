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Новости кино и ТВ

Сергей Жуков признался, почему ему не надоедает петь «Крошку мою»

Алексей Самохин
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Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, как относится к одному из главных хитов коллектива «Крошка моя». По словам музыканта, он не обижается, когда зрители активнее всего реагируют на старые песни, а не на новые композиции. Об этом артист рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Жуков сравнил свои песни с детьми, которых невозможно любить по-разному. Он признался, что до сих пор удивляется популярности хитов, написанных около 30 лет назад.

«Когда 75 тыс. человек поют с тобой «Крошку» или «Алешку», это не может надоесть, это невозможно физически. Наоборот, я сам с годами все больше удивляюсь этим песням: они написаны 30 лет назад, а их поет молодежь, которая тогда еще не родилась», — отметил певец.

Полмиллиона зрителей на юбилейном туре

По словам Жукова, во время юбилейного тура «Руки Вверх!» выступила на крупнейших стадионах страны. В общей сложности концерты собрали около 500 тыс. зрителей.

«Это не преувеличение ради красивого слова, это реальные люди, которые приходят и поют вместе с нами», — подчеркнул музыкант.

Он объяснил успех группы тем, что исполнители всегда оставались близки своей аудитории. В песнях коллектива звучат знакомые многим истории о первой любви, расставаниях, ревности и радости.

«Мы пацаны из соседнего подъезда, и это не поза, это правда», — сказал Жуков. По его словам, когда музыканты сочиняли свои первые хиты, они не думали о том, что песни станут классикой. Артисты просто рассказывали о повседневной жизни и чувствах, понятных слушателям.

Что Жуков посоветовал начинающим музыкантам

В разговоре с журналистами певец обратился и к молодым исполнителям. Он посоветовал им не пытаться создать бессмертный хит, а писать искренние песни, опираясь на собственный опыт.

Жуков считает, что начинающим артистам важно продолжать работать и после первого успеха. Одна популярная композиция не гарантирует долгой карьеры.

«А песня — это же не финиш, но только начало разговора со своим слушателем. Дальше с ним нужно продолжать говорить годами», — заключил музыкант.

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