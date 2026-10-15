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Политика

Политолог рассказал, чем Трамп ответит Зеленскому за удар по НПЗ в Рязани

Алексей Самохин
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о возобновлении атак на российские нефтеперерабатывающие заводы после трехдневной паузы. Практически одновременно ВСУ попытались атаковать НПЗ в Рязани. Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с «МК» объяснил, какими мерами президент США Дональд Трамп может ответить на действия Киева.

Находясь в Лондоне, Зеленский дал интервью западным журналистам. В разговоре он раскритиковал решения Вашингтона, в том числе замедление работы спутниковой системы связи Starlink для ВСУ и прекращение передачи американских разведданных.

«Все эти шаги со стороны США опасны для нас. Разведданные, Starlink — это опасно, когда все это объединяется», — заявил украинский лидер.

В том же интервью Зеленский сообщил, что в среду вечером распорядился возобновить удары по российским НПЗ. «Всё. Ограничение снято», — сказал он.

Минобороны сообщило об атаке на Рязанский НПЗ

Утром 16 октября Минобороны России заявило о попытке массированной атаки на нефтеперерабатывающий завод в Рязани. По данным ведомства, российские силы ПВО перехватили и уничтожили четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 69 беспилотников самолетного типа.

Политолог Малек Дудаков считает, что Зеленский пытается использовать ситуацию для давления на американскую администрацию и добиться уступок от Вашингтона.

«Он пытается торговаться с американцами, выбивает встречные уступки для себя в обмен на прекращение ударов по российским НПЗ», — пояснил эксперт.

По мнению Дудакова, украинский президент рассчитывает на ослабление позиций Трампа после промежуточных выборов в Конгресс США, до которых осталось три недели. Политолог полагает, что Зеленский рассчитывает на победу демократов и возможность выстраивать отношения с их представителями в американском парламенте.

Чем Трамп может осложнить положение Украины

Дудаков уверен, что даже после выборов у американского президента останется достаточно инструментов давления на Киев. В качестве примера он привел ограничения в сфере военного сотрудничества: ВСУ уже столкнулись с прекращением передачи американских разведданных и замедлением работы Starlink.

Еще одним рычагом давления может стать программа PURL, по которой европейские страны финансируют закупки американского оружия для Украины. По словам политолога, за последний год США продали в рамках этой схемы вооружения на $7 млрд. Речь идет, в частности, о противоракетах PAC-3 для комплексов Patriot, дальнобойных авиабомбах и ракетах для систем HIMARS.

При этом, как отметил Дудаков, американские арсеналы истощаются. Если конфликт с Ираном обострится, Вашингтону могут понадобиться собственные запасы противоракет. В таком случае администрация Трампа может пересмотреть участие в программе PURL.

Политолог считает, что прекращение этих поставок способно серьезно осложнить положение Украины уже зимой.

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