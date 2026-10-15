Россиян призвали не играть в GTA 6, она разрушает душу

Председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал россиян отказаться от покупки GTA 6. По его мнению, серия игр пропагандирует преступность, насилие и разврат, а ее содержание противоречит традиционным и христианским ценностям. Об этом он заявил в разговоре с «Газетой.Ru».

Иванов считает, что в играх серии преступное поведение представлено как норма. Среди примеров он назвал угоны автомобилей, торговлю наркотиками, убийства полицейских и перестрелки. По мнению общественника, игра формирует у подростков искаженное представление о допустимом поведении.

«Это не просто игра. Это система взглядов, которая навязывается игроку», — заявил Иванов.

Он связал распространение подобных игр с ростом агрессии среди подростков и призвал родителей внимательнее относиться к выбору развлечений для детей. При этом общественник подчеркнул, что не выступает за запрет всего подряд, но считает необходимым ограждать несовершеннолетних от контента, который может им навредить.

Отдельно председатель движения обратился к родителям, чьи дети хотят получить новую игру в подарок. Он призвал взрослых объяснять подросткам, почему GTA 6 не подходит для них.

Иванов напомнил о библейских заповедях «Не убий», «Не прелюбодействуй» и «Не кради». По его словам, игровая серия регулярно обращается к темам, которые противоречат этим религиозным установкам.

«Это не просто трата. Это инвестиция в собственное духовное разложение», — заявил общественник, комментируя возможную покупку игры.

Накануне разработчики из Rockstar Games представили финальный трейлер GTA 6. Релиз игры запланирован на 19 ноября. Она выйдет на консолях. Стандартное издание будет стоить $80, а версия с дополнительными внутриигровыми бонусами, транспортом и предметами обойдется в $100.