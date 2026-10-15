Фото: Екатерина Чадина
Общество

В Рязани назвали победителей турнира «Кубок ректора»

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

14 октября в Национальном центре «Россия» в Рязани завершился региональный этап интеллектуального турнира «Кубок ректора. Играем всей страной». Организаторами мероприятия выступили Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина и региональное отделение НЦ «Россия».

За выход в следующий этап боролись 12 коллективов из семи регионов: Москвы, Смоленска, Тамбова, Пензы, Брянска, Липецка и Рязани.

По итогам игры призовые места распределились следующим образом. Победителем регионального этапа и обладателем первого места стала команда «Сборная ЛГПУ» из Липецка. Серебряные медали завоевали брянские студенты, выступавшие под названием «Миша». Третье место заняла рязанская команда «Экономим силы» из РГУ имени С.А. Есенина.

Жюри особо отметило команду «Диско без риска» из Смоленска, которой вручили специальный приз от Национального центра «Россия» в Рязанской области.

Победители регионального этапа теперь смогут побороться за главный приз турнира на федеральном уровне, представляя свои регионы в финале проекта.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Политолог рассказал, чем Трамп ответит Зеленскому за удар по НПЗ в Рязани
Следующая статья
Россиян призвали не играть в GTA 6, она разрушает душу
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Происшествия

Опасность БПЛА действует в Рязани, в городе слышны громкие звуки

Рано утром в четверг, 15 октября, в Рязани действует угроза атаки БПЛА. В городе слышны громкие звуки.
Интересное

Если на Покров не снег, а тепло: какие события сулит главная примета праздника 14 октября

Нет снега на Покров: примета предупреждает о том, сколько ждать зиму. Главные поверья 14 октября.
Происшествия

В Рязани объявили воздушную тревогу

В городе включили сирену.
Происшествия

Атака БПЛА на Рязань 15 октября: что известно, правила поведения

Все официальные заявления об утреннем налёте беспилотников на область.
Политика

Зеленский всех обманул? Названа неожиданная версия отключение Starlink на Украине

«Военная хроника» рассматривает две версии ограничений Starlink на Украине: возможное давление со стороны США и использование ситуации Киевом в политических целях.
Темы
Общество

В Рязани назвали адреса уборки и высадки деревьев в предстоящий субботник

Первоочередное внимание будет уделено зеленым зонам в районе Горбатого моста, территории автотранспортного техникума и участку около церкви в поселке Строитель.
Происшествия

Над Рязанской областью днем 15 октября вновь сбили беспилотники

В период с 8:00 до 20:00 по московскому времени дежурными расчетами ПВО были перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотников самолетного типа.
Политика

Путин пообещал ответ на удары ВСУ по НПЗ и энергообъектам

Комментируя текущую ситуацию, Владимир Путин отметил, что попытки ударов по российским НПЗ продолжаются, и в некоторые объекты действительно удалось попасть, хотя существенного ущерба это не нанесло.
Общество

В Рязань привезли частицу мощей святителя Николая Чудотворца

Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, жил в IV веке и прославился многочисленными чудесами и любовью к людям.
Общество

Детская любовь рязанцев преодолела разлуку и переросла в брак

Молодые люди познакомились в 2019 году, когда были подростками. Это была искренняя и чистая детская любовь. Но жизнь развела их в разные стороны, и они пошли своими дорогами.
Общество

Павел Малков: Рязанская область стала вторым регионом в стране, где открылась Школа адаптивного спорта

Главная цель Школы адаптивного спорта — помочь участникам боевых действий и людям с инвалидностью найти себя, восстановить физические и психологические силы.
Новости России

Рэпера Navai поместили в СИЗО, известном пытками к заключённым, в Казахстане

Музыканту инкриминируют попытку контрабанды наркотических средств. Поводом для возбуждения уголовного дела стало изъятие у артиста 2,5 грамма марихуаны.
Новости кино и ТВ

Сериал «Жизнь заново» о путешествии во времени выйдет 26 октября на ТНТ

В центре сюжета находится 40-летний врач скорой помощи Дима, чья жизнь, мягко говоря, не задалась: жена ушла, коллеги относятся с презрением, а единственным утешением стал алкоголь.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье