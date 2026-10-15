В Рязани назвали победителей турнира «Кубок ректора»

14 октября в Национальном центре «Россия» в Рязани завершился региональный этап интеллектуального турнира «Кубок ректора. Играем всей страной». Организаторами мероприятия выступили Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина и региональное отделение НЦ «Россия».
За выход в следующий этап боролись 12 коллективов из семи регионов: Москвы, Смоленска, Тамбова, Пензы, Брянска, Липецка и Рязани.
По итогам игры призовые места распределились следующим образом. Победителем регионального этапа и обладателем первого места стала команда «Сборная ЛГПУ» из Липецка. Серебряные медали завоевали брянские студенты, выступавшие под названием «Миша». Третье место заняла рязанская команда «Экономим силы» из РГУ имени С.А. Есенина.
Жюри особо отметило команду «Диско без риска» из Смоленска, которой вручили специальный приз от Национального центра «Россия» в Рязанской области.
Победители регионального этапа теперь смогут побороться за главный приз турнира на федеральном уровне, представляя свои регионы в финале проекта.