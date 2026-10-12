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Общество

Экономист рассказал, сколько денег уйдет на подарки близким к Новому году

Анастасия Мериакри
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Подготовка к главному зимнему празднику может существенно ударить по семейному бюджету. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко подсчитал, во сколько обойдется среднестатистическому россиянину поздравление 14 человек, включая семью, друзей и коллег. По оценкам эксперта, итоговая сумма может варьироваться от 27 250 до 59 500 рублей, сообщает Life.ru.

В свой примерный список получатель подарков экономист включил трех коллег, супруга или супругу, родителей, пятерых друзей, брата или сестру, а также бабушку и дедушку. При этом специалист подчеркивает, что итоговые расходы будут сильно зависеть от региона проживания, выбранного магазина и бренда.

Главный совет эксперта заключается в том, чтобы не гнаться за ценником.

«Новогодний подарок не обязательно должен быть дорогим — гораздо важнее, чтобы он подходил человеку. Коллеге можно выбрать что-то приятное и универсальное, другу — вещь по интересам, а родным — подарок, который поможет провести время вместе», — отмечает Петр Щербаченко.

Из чего складывается новогодний бюджет:

  • Коллеги (3 человека). На каждого эксперта советует заложить от 750 до 1500 рублей (общий бюджет: 2250–4500 рублей). В качестве универсальных и беспроигрышных вариантов подойдут чай или кофе в красивой упаковке, термокружка, сладости, стильный ежедневник, ароматическая свеча, диффузор или недорогой плед.
  • Супруг или супруга. Самая широкая финансовая вилка: от 5 000 до 15 000 рублей. Сюда можно включить украшения, аксессуары, беспроводные наушники, смарт-часы, фитнес-браслет, парфюм или сертификат на совместные впечатления (например, ужин или мастер-класс).
  • Родители. Бюджет на двоих составляет от 6 000 до 10 000 рублей.
  • Друзья (5 человек). На эту категорию потребуется заложить еще от 5 000 до 15 000 рублей в общей сложности.
  • Брат или сестра. Ориентировочная стоимость подарка: 3 000–5 000 рублей.
  • Бабушка и дедушка. На поздравление старшего поколения эксперт рекомендует выделить 6 000–10 000 рублей.

Сложив все позиции, экономист получил итоговый диапазон расходов: от 27 250 рублей при выборе бюджетных вариантов до 59 500 рублей, если делать акцент на более дорогие и технологичные подарки.

Финансовые специалисты рекомендуют начинать планирование праздничных трат заранее, составлять списки желаемого и отслеживать скидки, чтобы избежать импульсивных покупок и кредитной нагрузки в декабре.

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