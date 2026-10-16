В Рязани на месяц ограничат парковку и проезд на улице Сенной

С 16 октября по 10 ноября в Рязани будут действовать временные ограничения на движение и парковку транспортных средств в связи с работами по благоустройству улицы Сенной.

На привокзальной площади железнодорожной станции «Рязань-2» будет запрещена парковка частных автомобилей. Также будет полностью закрыт проезд и стоянка на участке улицы Сенной, начиная от дома 40, строения 1, и до пересечения с Первомайским проспектом.

Городские власти и коммунальные службы просят жителей и гостей Рязани учитывать эти изменения при планировании своих поездок.