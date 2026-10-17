Павел Малков оценил расширение крупнейшего птицепредприятия Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков совместно с Министром сельского хозяйства России Оксаной Лут совершили рабочую поездку в АО «Окское» — одно из крупнейших птицеводческих предприятий страны, функционирующее с 1972 года и входящее в топ-5 российских производителей куриного яйца.
Предприятие демонстрирует активную динамику развития. В Рязанском округе уже запущены шесть птичников для молодняка и достроены три объекта для кур-несушек.
«Следующий этап – строительство ещё двадцати птичников для молодняка, работы идут. В Александро-Невском округе создается новый комплекс: двенадцать птичников, комбикормовый завод, элеватор и яйцесклад. Его планируется построить до 2028 года. Развитие идёт не только за счёт строительства новых мощностей. Благодаря автоматизации на одной из площадок выпуск вырос с 1,2 до 1,8 млн яиц в смену», — сказал Павел Малков.