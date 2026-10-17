В Рязани без отопления остались десятки домов

В Рязани 17 октября произошло массовое отключение отопления. Об этом сообщили в РМПТС.

По информации компании, бригада проводит ремонтно-восстановительные работы на магистральном трубопроводе. На время работ подача отопления приостановлена по ряду адресов. В зону отключения попали дома на улицах Халтурина, Телевизионной, Ломоносова, Трудовой, Матросова, Разина, Рытикова, Бабушкина, Пугачёва, Космодемьянской, на Куйбышевском шоссе, а также в Северном и Южном переулках. Кроме того, без отопления остались детские сады № 69, 77 и 78, а также школы № 11 и 41.

Завершить работы планируют в 15:00. В РМПТС уточнили, что список адресов может корректироваться.