Фото Администрации Рязани
Общество

В Рязани обсудили новые единые учебники по истории и обществознанию

Олеся Чугунова
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16 октября в Доме общественных организаций состоялась пресс-конференция, посвящённая новой линейке единых учебников по истории и обществознанию, а также просветительским проектам Российского военно-исторического общества. В мероприятии приняли участие представители городских органов власти, общественных организаций и рязанские педагоги. Спикером выступил первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев.

«Единая линейка поможет сформировать у школьников единое представление о прошлом нашего государства, уважение и сопричастность к истории страны и малой родины. Наши дети должны знать, что им есть чем и кем гордиться», — отметил он.

Работа над единой линейкой велась в рамках указа президента России Владимира Путина об основах государственной политики в области исторического просвещения. С 1 сентября 2026 года в школах страны появились новые учебники по обществознанию для 9 и 10 классов. Учебник для 11 классов будет готов к 1 сентября 2027 года.

Все учебники уже доступны в электронном виде. На портале «История.РФ» собраны дополнительные научно проработанные материалы для учителей и школьников — иллюстрации, видеоролики и тесты. Информационные материалы портала представлены в разнообразных форматах: видео, аудио, тексты статей и новостной дайджест, энциклопедические и исторические словари, оригиналы исторических и архивных документов, карты и геоинформационные материалы. Российское военно-историческое общество совместно с Министерством просвещения РФ разработало проект — раздел «Учителю и ученику». Проект дополнен материалами единых государственных учебников по истории, а с августа 2026 года и по обществознанию.

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